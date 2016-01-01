ДНР: Украинские силовики готовят масштабное наступление



Недавно опять возобновились вооруженные столкновения на границе Украины и ДНР и ЛНР, которые приводят к массовой гибели как военнослужащих, так и мирных жителей. Причем войска Украины стреляют из всех видов вооружения по мирным жителям, что наносит непоправимые последствия и огромные страдания людям.

Конечно все понимают, что прорвать оборону ополченцев украинской армии не получится, ведь люди стоят за свои семьи, и если войска Киева позволяют себе бомбить жилые кварталы Донецка и Луганска, то ясно, какой ужас будет, если войска войдут в эти города. Как сообщают официальные представители ДНР, имеются разведданные, которые напрямую указывают, что Киев готовит широкомасштабное наступление по всем фронтам, что конечно вызовет огромный резонанс в мире.

Цель Киева в конфликте привлечь внимание Запада к себе и получить как можно больше дотаций, раз уж не удается вернуть себе под контроль территорию с огромным запасом ресурсов. Запад целиком, в том числе и главная страна в западном мире - США, уже испытывают дискомфорт в общении с украинскими властями, которые практически уже открыто выманивают деньги, и обострение ситуации на Донбассе как раз доказывает, что скорее всего придется менять власть на Украине, которая будет тратить деньги не на мнимую угрозу со стороны России, а на собственный народ.