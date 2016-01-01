Нюансы в политике играют ключевую роль, и специалисты, политологи и журналисты часто по едва заметным деталям могут определить состояние дел между государствами. Вот и последний визит главы Германии в США показывает достаточно натянутые отношения между странами. Взаимные склоки, обвинения, требования, все это сильно подорвало взаимоотношения между этими близкими союзниками, чей союз строился последние семьдесят лет.

Выяснилось, что после встречи, главы Германии и США не пожали друг другу руки перед журналистами. Обычно все главы государств жмут руки друг другу специально для журналистов, чтобы те запечатлели этот важный нюанс во взаимоотношениях между главами государств. Однако в этот раз Трамп не услышал предложение Меркель попозировать перед журналистами с горячими рукопожатиями, хотя он является принимающей стороной, а потому это предложение должно было исходить от него. На лицо не просто случайность , а ужасающее состояние дел между США и Германией.