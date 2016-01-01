В Минобороны Украины сообщили о задержании и разоружении членов крымскотатарского батальона



Украинские официальные лица подтвердили факт задержания на границе с Крымом группы вооруженных лиц. Не известно к кому они относились, были ли это российские военные, либо это могли быть сторонники ополченцев с Донбасса. Однако, известно точно то, что вооруженные силы Украины в Херсонской области разоружили и задержали вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков на форме и без документов. Не известно пока, были ли задержанные лица российскими военными, которых быть может выкрали с территории Крыма, а быть может они заблудились и попали на территорию Украины.

Обо всем можно будет узнать со временем, когда Москва даст свою оценку действиям Киева на границе с Крымом. Пока Киев скуп на подробности, имеются данные о задержании вооруженных лиц, принадлежность к стране не уточняется, а значит в скором времени можно будет узнать больше подбробностей, когда либо Москва даст свои комментарии по поводу задержания вооруженных людей на украинской территории, либо же Киев даст больше информации. Пока остается лишь гадать о происхождении вооруженных людей, которые внезапно очутились на украинской территории, которая граничит с Крымом.

Также в интернете ходят слухи, что украинские силовики напали на представителей общественной организации Аскер, а не задержали вооруженных лиц на границе.