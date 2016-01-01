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Украина потеряла $1 млрд из-за ограничения транзита с Россией

Автор admin 181.2017

Украина потеряла $1 млрд из-за ограничения транзита с Россией

     Российские санкции по отношению к Украине более серьезные, чем могут показаться. Скажем, сейчас только начал ощущаться запрет на перевозку украинских товаров через территорию Россию, и потери государства, как утверждает киевский чиновник, составляют миллиард долларов, а это, на секундочку, 2% от всего ВВП Украины.

     Конечно на Украине пока не договаривают, что санкции Москвы были действительно серьезными, и доставка грузов до Азии теперь стоит куда дороже без территории России. Все же Белоруссия очень хорошо заработала на этих мерах России, так как за прошлые годы с момента введения санкций по отношению Украины, через Белоруссию проходил поток украинских товаров в Азию и даже в Россию, причем белорусские власти всячески отбивались от доказательств Москвы, что дружественная страна практически зарабатывает на санкциях против Украины, переоформляя многие украинские товары как белорусские.

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