Украина замерзнет, но Москве не заплатит

Низкие температуры сейчас не новость практически для всего северного полушария земли, причем температуры доходят и до минус шестидесяти, что ставит ученых в тупик, ведь глобальное потепление должно снизить температуру зимой, а она падает все ниже и ниже.

Вот и на Украине температура достаточно сильно понизилась, тем самым заставив власти брать больше газа из резервов, чтобы можно было отапливать жителям страны жилые помещения и государственные учреждения. Но при этом не стоит забывать, что Украина еще не расплатилась с Газпромом по предыдущим поставкам газа, а лишь судится в международных судах. Кроме этого, на нынешний момент было изъято больше одиннадцати миллиардов кубометров газа, и запасы Украины стремительно падают. При этом стоит напомнить, что Россия стала поставлять газ в Европу по новому газопроводу "опал", и перекачка по территории Украины газа упала на почти двадцать процентов, что означает, что стране придется платить за газ, так как в скором времени, скорее всего, по территории Украины транзитом будет идти минимальное количество газа, который незаконно не возьмешь, даже если и температуры зимой будут слишком низкие, и даже если на западе захотят вновь платить за Украину.