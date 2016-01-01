 ﻿

Украина из-за морозов почти удвоила отбор газа из подземных хранилищ

Автор admin 101.2017

 

Украина замерзнет, но Москве не заплатит

Низкие температуры сейчас не новость практически для всего северного полушария земли, причем температуры доходят и до минус шестидесяти, что ставит ученых в тупик, ведь глобальное потепление должно снизить температуру зимой, а она падает все ниже и ниже.

     Вот и на Украине температура достаточно сильно понизилась, тем самым заставив власти брать больше газа из резервов, чтобы можно было отапливать жителям страны жилые помещения и государственные учреждения. Но при этом не стоит забывать, что Украина еще не расплатилась с Газпромом по предыдущим поставкам газа, а лишь судится в международных судах. Кроме этого, на нынешний момент было изъято больше одиннадцати миллиардов кубометров газа, и запасы Украины стремительно падают. При этом стоит напомнить, что Россия стала поставлять газ в Европу по новому газопроводу "опал", и перекачка по территории Украины газа упала на почти двадцать процентов, что означает, что стране придется платить за газ, так как в скором времени, скорее всего, по территории Украины транзитом будет идти минимальное количество газа, который незаконно не возьмешь, даже если и температуры зимой будут слишком низкие, и даже если на западе захотят вновь платить за Украину.

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru