Прокуратура запретила ликвидацию фонда Трампа

О Дональде Трампе говорят во всем мире, ведь это не только новоизбранный президент крупнейшей страны в мире, но еще к тому же и один из революционных президентов за последний восемьдесят лет в США.

Те реформы по масштабности, которые собирается воплотить в жизнь Трамп, были в последний раз осуществленны великим президентом Рузвельтом, реформатором и всеми любимым президентом. Но, все же в США худо да бедно действительно имеет место быть демократия, ведь в стране очень жесткие законы, касающиеся финансов чиновников, и сейчас прокуратура генеральная США проводит проверку деятельности благотворительного фонда Трампа.

При этом, сам Трамп недавно заявил, что закроет фонд, так как согласно закону, президент не имеет право вести финансовую бизнес деятельность, находясь на посту президента. Но генеральный прокурор страны, пока еще демократ, заявил, что не допустит до завершения расследования закрывать благотворительный фонд Трампа, на это есть вполне законные основания.