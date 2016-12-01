Суд Москвы признал смену власти на Украине госпереворотом

Очень странным можно посчитать повеление судов в наше время на Украине и в России, ведь они берут на себя слишком много обязательств, о которых раньше просто не возможно было подумать.

Совсем недавно рассмешило людей решение киевского окружного суда о проведении обысков в администрации президента России по делу о применении оружия при революции на Украине два года назад.

С другой стороны и московский суд отличился недавно, приняв постановление, что революция на Украине была противозаконной. Странно все это, ведь ни администрация президента России, ни Украина не являются в юрисдикции ни украинского суда, ни московского, поэтому поведение судей описывается лишь политической конъюнктурой, которую диктуют власти. Бывший депутат Рады Украины подал в суд областной Москвы заявление о признании действий два года назад на Украине незаконными, и призвал назвать их госпереворотом.

Суд удовлетворил требование бывшего депутат Олейникова, но по сути этот юридический акт никакой силы пе имеет, так как областные суды не могут давать оценку зарубежным процессам.

Правомерность могут иметь решения международных признанных судов, либо верховного суда России, который пока не рассматривал иски о определении процессов, происходящих на Украине два года назад, которые называют госпереворотом, причем незаконным.