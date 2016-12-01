Япония променяла Курилы на базу США

Мало кому известно, что оккупации Японии не закончились до нашего времени. Пускай это покажется странным, но действительно почти двадцать процентов всех зарубежных войска США сейчас дислоцируются в Японии, а точнее на острове Окинава.

С окончанием второй мировой войны американские войска стали постоянно находиться в Японии, причем поначалу это считалось оккупацией, потом под предлогом защиты от Советского Союза войска остались.

Сейчас же американские войска частично уходят из страны, ведь недавно даже Россию исключили из официального перечня врагов США, и вроде бы самим гражданам Японии уже надоели американские военные у себя в стране.

С одной стороны может показаться, что выход американских военных из Японии на руку России, вроде бы тем самым США показывают, что не хотят продолжать наращивать внешние военные силы. Но самом деле этот процесс опасен, ведь в Японии появляются свои военные силы, очень опасные, которые сдержать в случае чего даже американцам будет не по силу.