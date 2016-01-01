Родственники Вороненкова будут допрошены следственным комитетом



Напомним, экс-депутат Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Подробности убийства сейчас активно расследуются, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Денис Жаренков, который вёл дело Вороненкова касательно мошенничества также участвует и в этом расследовании.

Вороненков не был лишен гражданства Российской Федерации, в том же время получил украинское гражданство. Газета «Коммерсант» сообщает, что власти Украины считают вмешательство в дело «русский след».

В ближайшее время будут допрошены родственники погибшего депутата.

Установлено, что убийцей экс-депутата стал мужчина, который ранее проходил службу в Нацгвардии.