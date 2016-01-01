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СК вызовет на допрос родных убитого экс-депутата Вороненкова

Автор admin 303.2017
СМИ: СК намерен допросить родных и знакомых Вороненкова

Родственники Вороненкова будут допрошены следственным комитетом

     Напомним, экс-депутат Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Подробности убийства сейчас активно расследуются, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

     Денис Жаренков, который вёл дело Вороненкова касательно мошенничества также участвует и в этом расследовании.

     Вороненков не был лишен гражданства Российской Федерации, в том же время получил украинское гражданство. Газета «Коммерсант» сообщает, что власти Украины считают вмешательство в дело «русский след».

     В ближайшее время будут допрошены родственники погибшего депутата.

     Установлено, что убийцей экс-депутата стал мужчина, который ранее проходил службу в Нацгвардии.

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