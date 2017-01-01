Шойгу посоветовал американскому коллеге быть аккуратнее в оценках

Не так давно почти уже бывший министр обороны США, он же глава пентагона, в конгрессе заявил, что Россия ничего не сделала для того, чтобы в Сирии наступил мир. Эти слова до двадцатого января все еще министра обороны звучат настолько странно и глупо, что вначале даже официальные власти России даже никак не комментировали их. Затем выступил министр обороны Сергей Шойгу, который раскритиковал безответственные слова главы пентагона, посоветовав ему «быть аккуратнее» в оценках.

Конечно глава пентагона видимо просто забыл, кто именно сделал так, чтобы многие разрозненные группировки в Сирии, группировки не террористические, включились в режим прекращения огня. Причем эти самые группировки, которые по неоффициальной версии на самом деле активно сотрудничают с ИГИЛ, борются официально только с официальными властями Сирии, спонсируются Западом, на деле же они помогают террористам, и уж только из-за того, что Россия стала активно бомбить террористов, и те под натиском правительственных войск, стали отступать, оппозиционные силы решили пойти на перемирие с войсками Асада.

Те, кто находятся в курсе последних событий знают, что Россия сделала слишком много для того, чтобы в Сирии наконец наступил мир, страна всеми силами помогают официальным властям, ликвидируют террористов из современного оружия, и помогают гуманитарно и оружием сирийским властям.