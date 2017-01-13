Бывший соперник Порошенко по выборам обвинил его в госизмене из-за «Рошена»

По всей видимости президенту Украины не дадут досидеть на своем месте весь положенный ему срок, ведь Петр Порошенко уже больше двух лет является президентом, и ничего из обещанного не выполнил , к тому же успел против себя ополчить всех в политических высших кругах страны.

Просто так в высшей политике ничего не происходит, и если бывший заместитель генерального прокурора Украины требует от спецорганов страны возбудить дело о госизмене Порошенко, то значит за Ринатом Кузьминым стоят какие-то силы, которые пытаются свергнуть президента. Обвинения в госизмене очень серьезное дело, это не шутки, так как президент является гарантом защиты не только исполнения всех законов в стране, но также активным образом и работает со спецслужбами и имеет доступ к государственной тайне.

Глава СБУ Василий Грицак является доверенным лицом Порошенко, и он обязан президенту многим, так что призыв со стороны бывшего замгенпрокурора может звучать абсурдным. Тем более за такое обвинение можно и сесть. По словам Кузьмина, Порошенко спонсирует российскую власть, так как у Порошенко есть завод в Липецке, который в прошлом году заплатил налогов в шестьсот миллионов рублей в госбюджет.

Самое интересное, что российские власти не закрывают завод по производству кондитерских изделий, принадлежащий Порошенко в России, хотя призывы в этом направлении в России уже звучали часто.