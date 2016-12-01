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Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей

Автор admin 2412.2016

Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей

     Надежда Савченко стала значимым человеком в украинской политике, поэтому о ней говорят сейчас все, и конечно же она чувствует себя звездой политической арены Украины и предпочитает вести с властью нынешней Украины разговор прямой без умалчиваний, за что ее и выгнали недавно из партии Батькивщина.

     И вот недавно Савченко заявила о том, что власть хочет ее уничтожить за то, что она говорит правду. Следующим заявлением стало то, что власть официальная, которую она поддерживала, является преступной и коррумпированной.

     Причем Савченко говорила, что власть по сути является той же, что и власть преступная Януковича, которая славилась немысленной коррупцией.

     Поэтому будущее Савченко пока еще не ясно, может она при смене власти станет значимой фигурой, а быть может она так и пропадет в политической жизни Украины.

     Будущее Савченко и Украины пока неясное, но надеяться нужно на лучшее. 

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