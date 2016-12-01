Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей

Надежда Савченко стала значимым человеком в украинской политике, поэтому о ней говорят сейчас все, и конечно же она чувствует себя звездой политической арены Украины и предпочитает вести с властью нынешней Украины разговор прямой без умалчиваний, за что ее и выгнали недавно из партии Батькивщина.

И вот недавно Савченко заявила о том, что власть хочет ее уничтожить за то, что она говорит правду. Следующим заявлением стало то, что власть официальная, которую она поддерживала, является преступной и коррумпированной.

Причем Савченко говорила, что власть по сути является той же, что и власть преступная Януковича, которая славилась немысленной коррупцией.

Поэтому будущее Савченко пока еще не ясно, может она при смене власти станет значимой фигурой, а быть может она так и пропадет в политической жизни Украины.

Будущее Савченко и Украины пока неясное, но надеяться нужно на лучшее.