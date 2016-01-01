Украинские радикалы заблокировали ж/д сообщение из России



На Украине снова царит хаос, причем все чаще, и западные партнеры страны и простые люди внутри страны понимают, что власти не способны унять радикалов, которые зачастую просто сильнее армии и спецслужб Украины.

Вот и вблизи границы с Россией произошел инцидент, когда радикалы, которые вроде бы не подчиняются официальным властям в Киеве, просто перекрыли железнодорожное движение с Россией, не пуская на Украину поезда с углем, который закупается страной у России из-за санкций Донбасса по отношению к Киеву.

Пока перекрыта только одна железнодорожная ветка, но радикалы угрожают полностью перекрыть железнодорожное сообщение с Россией, что будет очень не выгодно Киеву, так как страна вообще станет нищей в этом случае без торговли и поставок топлива из России.