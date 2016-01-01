 ﻿

Радикалы заблокировали соединяющую Украину и Россию железную дорогу

Автор admin 053.2017
Радикалы заблокировали соединяющую Украину и Россию железную дорогу

Украинские радикалы заблокировали ж/д сообщение из России

     На Украине снова царит хаос, причем все чаще, и западные партнеры страны и простые люди внутри страны понимают, что власти не способны унять радикалов, которые зачастую просто сильнее армии и спецслужб Украины.

     Вот и вблизи границы с Россией произошел инцидент, когда радикалы, которые вроде бы не подчиняются официальным властям в Киеве, просто перекрыли железнодорожное движение с Россией, не пуская на Украину поезда с углем, который закупается страной у России из-за санкций Донбасса по отношению к Киеву.

     Пока перекрыта только одна железнодорожная ветка, но радикалы угрожают полностью перекрыть железнодорожное сообщение с Россией, что будет очень не выгодно Киеву, так как страна вообще станет нищей в этом случае без торговли и поставок топлива из России.

 

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru