В Петербурге была презентована новая военная техника

На военно-морском параде, который проходил в Петербурге, была продемонстрирована военная техника.

Поскольку техники было слишком много единиц, было принято решение сделать 2 площадки: в центре города между Дворцовым и Благовещенским мостами и в Кронштадте.

Отмечаем, что на данном мероприятии принимали участие большие судна, длина которых более 100 метров.

Всего подготовка к мероприятию производилась 2 месяца, за это время были совершены 2 генеральные репетиции.

Президент России Владимир Путин находился на катере под номером 001.

Сперва была презентация противодиверсионных катеров, которые получили название «грачата». После них на показ выплыли катера «Рапторы».

Другие судна проходили вдоль набережной Кронштадта. Жители Петербурга смогли оценить противолодочные корабли «Казанец» и «Зеленодольск».

После завершения парада все желающие могли остаться на концерт морских оркестров.