Не в бровь, а в глаз



Чем более опытней и старше становятся политики, тем более лаконичнее и точнее они начинают высказывать свои мысли. И вот и президент России недавно заявил, что бывший президент США Барака Обама, который двадцатого января должен отдать власть будет Дональду Трампу, долго прощается, но никак не уходит.

Владимир Путин едко и точно заметил то состояние власти в США, которое в наше время имеет место быть, когда демократы то ли разозленные проигрышем на выборах, то ли потому, что просто никогда недолюбливали Россию, пытаются в последние дни правления Обамы сделать как можно больше сложностей для того, чтобы Трамп затем, когда станет президентом, не смог иметь полноценно нормальные отношения с Россией.

Также президент высказал и свое мнение по поводу того, что быть может Трампа сделают не легитимным президентом, практически вся пропаганда в СМИ США к этому и идет. Однако до двадцатого января 2017 года Обама у власти, и он решает то, как вести себя официальным властям страны, и демократы продолжают, пока еще будучи у власти, строить козни против Трампа и России.