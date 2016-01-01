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Посольство США изменило порядок выдачи виз для россиян

Автор admin 311.2017
посольство США

Иммиграционный указ Трампа усложнил правила получения виз для россиян

     По статистике, семьдесят процентов россиян не было за пределами страны, причем из-за кризиса в экономике, число не поехавших за границу, скорее всего, увеличилось. Однако, тема получения виз у наших граждан стоит остро, ведь иностранные государства, которые враждебно относятся к России в связи с последними событиями, стараются делать всяческие препоны для состоятельных граждан, которые изъявляют желание поехать за границу.

     Вот и посольство США в Москве заявило, что теперь будет проводить собеседования для желающих повторно получить визу для посещения страны, причем между получением первой визы и попыткой получить ее второй раз должно пройти не менее года, если срок меньше, то разговор с сотрудником посольства отменяется. Что ж, это напоминает частично то, что происходило в Советском Союзе, когда перед отправкой за границу все желающие проходили собеседование с сотрудниками кгб.

     Будем надеяться, что для получения повторной визы в США не надо будет общаться с сотрудником ЦРУ. 

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