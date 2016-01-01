Иммиграционный указ Трампа усложнил правила получения виз для россиян



По статистике, семьдесят процентов россиян не было за пределами страны, причем из-за кризиса в экономике, число не поехавших за границу, скорее всего, увеличилось. Однако, тема получения виз у наших граждан стоит остро, ведь иностранные государства, которые враждебно относятся к России в связи с последними событиями, стараются делать всяческие препоны для состоятельных граждан, которые изъявляют желание поехать за границу.

Вот и посольство США в Москве заявило, что теперь будет проводить собеседования для желающих повторно получить визу для посещения страны, причем между получением первой визы и попыткой получить ее второй раз должно пройти не менее года, если срок меньше, то разговор с сотрудником посольства отменяется. Что ж, это напоминает частично то, что происходило в Советском Союзе, когда перед отправкой за границу все желающие проходили собеседование с сотрудниками кгб.

Будем надеяться, что для получения повторной визы в США не надо будет общаться с сотрудником ЦРУ.