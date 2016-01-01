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Порошенко надеется на содействие Китая в урегулировании в Донбассе

Автор admin 181.2017
Международный экономический форум в Давосе

Порошенко попросил Китай помочь разрешить конфликт в Донбассе

     Международный экономический форум в Давосе это излюбленное место для ведения бесед на экономические темы между учеными и предпринимателями, лидерами многих мировых держав, и конечно же в этом году на форуме присутствует много видных лидеров со всего мира.

     Вот и президент Украины Порошенко решил посетить Давосский форум и отдохнуть к тому же, благо состояние постоянно растущее ему в этом поможет. Но помимо отдыха президент Украины провел ряд важных встреч, в том числе и с главной Китая, с которым он общался непродолжительное время, но успел о многом попросить. Конечно президент Украины просил о содействии китайского лидера в разрешении конфликта на Украине. Правда не понятно как именно китайский лидер будет содействовать разрешению кризиса на Украине, если страна поддерживает Россию, и хотя Си Цзиньпин и выразил готовность всеми способами содействовать решению кризиса на Донбассе, но все равно это заявление можно считать только лишь политической учтивостью, хорошим тоном, не больше.

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