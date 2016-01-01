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Пользователи соцсетей заподозрили Россию во «взломе» салюта в США‍

Автор admin 201.2017

Взлом салюта

     Когда страну боятся, то это быть может хорошо, ведь тогда с ней считаются. Но когда начинают из страны делать самое большое зло в мире, то это уже смахивает на шизофрению.

     Кандидат от демократической партии США Клинтон также пыталась играть на России, делая из нее зло мирового масштаба, постоянно обвиняя во всех смертных грехах, а череда скандалов с кибератаками на демократическую партию и госучреждения страны, в которых обвинили Россию, конечно же не делают стране более хороший имидж в мире.

     Вот и салют в Вашингтоне также был подвергнут кибератаке России, как утверждают многие люди в социальных сетях. Ведь салют должен был в небе над столицей США феерично написать USA, то есть США на английском, а получилось USR, что читается как Советский Союз, и вот многие американцы считают, что именно Россия сделала так, что надпись была изменена. Шизофрения в американском обществе развивается уже слишком активно, и может Трамп сможет сбавить накал страстей, связанных с Россией.

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