Взлом салюта



Когда страну боятся, то это быть может хорошо, ведь тогда с ней считаются. Но когда начинают из страны делать самое большое зло в мире, то это уже смахивает на шизофрению.

Кандидат от демократической партии США Клинтон также пыталась играть на России, делая из нее зло мирового масштаба, постоянно обвиняя во всех смертных грехах, а череда скандалов с кибератаками на демократическую партию и госучреждения страны, в которых обвинили Россию, конечно же не делают стране более хороший имидж в мире.

Вот и салют в Вашингтоне также был подвергнут кибератаке России, как утверждают многие люди в социальных сетях. Ведь салют должен был в небе над столицей США феерично написать USA, то есть США на английском, а получилось USR, что читается как Советский Союз, и вот многие американцы считают, что именно Россия сделала так, что надпись была изменена. Шизофрения в американском обществе развивается уже слишком активно, и может Трамп сможет сбавить накал страстей, связанных с Россией.