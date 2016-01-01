Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека



Бедная Организация Объединенных Наций, ее все время пытаются реформировать и переустроить в угоду развитым западным странам, но пока еще ничего у них так и не получилось.

Вот стало известно, что США пытается давить на чиновников из ООН, и грозится выйти из Совета ООН по правам человека, организации достаточно влиятельной, хоть и не имеющей реальной юридической международной силы. Всему виной антиизраильские настроения, которые сейчас правят в совете, а США, которые являются близким союзником Израиля, так как восемьдесят процентов всех миллиардеров США и мира евреи, всеми силами пытаются поддержать несправедливую политику Израиля по отношению к арабскому миру и в частности к Палестинскому государству.

Пока еще это слухи в журналах и газетах о выходе США из Совета по правам человека ООН, но это не просто слухи, этот полуофициальный вброс был сделан скорее всего официальными властями страны для того, чтобы пригрозить ООН, большая часть расходов которой ложатся в наше время именно на США.