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По словам Минэкономики, большой рост пенсий не будет наблюдаться до самого 2035 года

Автор admin 315.2017

По словам Минэкономики, большой рост пенсий не будет наблюдаться до самого 2035 года

Благодаря новому макропрогнозу, который создало ведомство, в Росси экономический рост должен продвигаться намного интенсивнее.

Первым фактором, который будет влиять на рост экономики является увеличенное количество рабочих людей. Помимо этого, Минэкономики говорит о том, что вместе с экономическим ростом будут создаваться также новые реформы.

В связи с составлением нового плана было принято решение повысить пенсионный возраст всех граждан РФ. По новым правилам мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63.

Если страховые пенсии будут реально повышаться на 2,5%, то к 2035 году доход пенсионеров, которые не работают будет выше на 20%. Если перевести это в реальные цифры, то увеличение будет равно примерно 15 тыс. рублей.

Поскольку планируется снизить отношения пенсии к зарплате, Минэкономики думает увеличить рост инвестиций. Напомним, что ранее данное отношения было равным 35%, новое значение должно быть около 22%. Если реформы будут удачными, то пенсии и зарплаты существенно вырастут.

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