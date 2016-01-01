По словам Минэкономики, большой рост пенсий не будет наблюдаться до самого 2035 года

Благодаря новому макропрогнозу, который создало ведомство, в Росси экономический рост должен продвигаться намного интенсивнее.

Первым фактором, который будет влиять на рост экономики является увеличенное количество рабочих людей. Помимо этого, Минэкономики говорит о том, что вместе с экономическим ростом будут создаваться также новые реформы.

В связи с составлением нового плана было принято решение повысить пенсионный возраст всех граждан РФ. По новым правилам мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63.

Если страховые пенсии будут реально повышаться на 2,5%, то к 2035 году доход пенсионеров, которые не работают будет выше на 20%. Если перевести это в реальные цифры, то увеличение будет равно примерно 15 тыс. рублей.

Поскольку планируется снизить отношения пенсии к зарплате, Минэкономики думает увеличить рост инвестиций. Напомним, что ранее данное отношения было равным 35%, новое значение должно быть около 22%. Если реформы будут удачными, то пенсии и зарплаты существенно вырастут.