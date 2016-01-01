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Песков заявил о «девальвации» «Евровидения» из-за недопуска Самойловой‍

Автор admin 233.2017
Кремль заявил о девальвации "Евровидения" без российской участницы

Кремль заявил о девальвации "Евровидения" без российской участницы

     Евровидение является одним из старейших конкурсов, проводимых в мире. Задумывался он для того, чтобы сплотить с помощью искусства всю Европу, которая после войны была разграблена и подвержена нищите. Организаторы песенного конкурса не знали, что их детище просуществует больше полувека, и даже станет ареной политического противостояния России и Запада.

     Отказ впускать Юлию Самойлову, которую российская сторона делегировала на конкурс Евровидение на Украину, говорит о слабости украинской стороны, которая создала скандальную ситуацию и перевела этот замечательный конкурс в область политической арены.

     Юлия Самойлова была в Крыму из-за которого между Москвой и Киевом имеет место быть скандал, и теперь власти Украины отказываются впустить российскую участницу на Евровидение.

     Пресс-секретарь Путина отмечает, что данное решение украинской стороны негативно влияет на само восприятие конкурса, и конечно скандал будет международного масштаба. За всю историю Евровидения еще не было моментов, когда участника дискредитировали и не допускали до участия в конкурсе по политическим причинам. 

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