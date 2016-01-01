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Песков рассказал, как Путин относится к воссоединению Крыма с Россией

Автор admin 193.2017
Песков: Путин не сожалеет о воссоединении с Крымом и сделал бы это снова

     В этом году наступает очередная годовщина торжественной даты для россиян в новой истории - речь идет о воссоединении Крыма с Россией. И на последней пресс- конференции пресссекретаря Дмитрия Пескова того спросили о том, что думает президент страны об этой дате. Песков подчеркнул, что этот день является особенным для Путина, который выстрадал процесс воссоединения, каждую минуту процесса был в курсе событий, и эмоционально для него, не только для всех россиян, этот день является впечатляющей и значительной датой.

     Президент страны был главным лицом и человеком, который запустил процесс воссоединения Крыма с Россией и конечно же Путин, как говорит его пресссекретарь, понимал то, что будет со стороны запада в ответ на данные справедливые для народа нашего и судьбоностные действия по воссоединению Крыма. Крым был всегда русским, и глупости переломного периода, когда власть отдала Крым без сомнений, конечно еще долго не забудуться в народе. 

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