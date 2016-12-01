Опубликовано видео прибытия российской военной полиции в Алеппо

Россия всеми силами помогает восстановиться Сирии, и не только она, но и Китай, который уже пару лет отправляет гуманитарную помощь и помогает политически официальным сирийским властям. Но Россия помогает этой прекрасной и одной из древнейших стран арабского мира больше всех.

Вот стало известно и о высадке батальона военной полиции России, который будет вести патрулирование и вести различные действия по сохранению правового статуса в стране.

Полиция будет вести работу в г. Алеппо, только что освобожденном крупном городе в Сирии, где очень не хватает полицейских сил, так как большинство мужчин сейчас в армии и борются с террористами в стране.

Поэтому помимо военной, гуманитарной, финансовой помощи сирийские власти получили и поддержку в плане охраны правопорядка в стране в виде нескольких сотен прекрасно обученных военных полицейских, которым будет очень сложно в Алеппо, но без них жизнь в городе была бы сложнее.