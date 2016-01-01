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Опубликовано фото эскорта «Адмирала Кузнецова» в Ла-Манше

Автор admin 261.2017
«Адмирал Кузнецов»

Авианосец в британских морях

 

     У России всего лишь один действующий боевой авианосец – «Адмирал Кузнецов», который достался стране от СССР, и который все же является грозной военной силой.

     Не так давно он был переброшен к берегам Сирии, а сейчас он отправляется обратно. Пересекая на обратном пути Ла-Манш, британские военные пристально следили за авианосцем, потратив на слежку полтора миллиона фунтов. При этом министр обороны Британии лишний раз показал, что лишние люди у власти в Соединенном Королевстве встречаются часто. Он назвал единственный российский авианосец «кораблем позора» не за то, что тот испускал клубы дыма из труб при перемещении через Ла-Манш в своем походе на Сирию, а потому, что тот же самый министр обороны Британии считает, что Россия, помогая официальным властям Сирии усугубляют положение народа в стране.

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