Авианосец в британских морях

У России всего лишь один действующий боевой авианосец – «Адмирал Кузнецов», который достался стране от СССР, и который все же является грозной военной силой.

Не так давно он был переброшен к берегам Сирии, а сейчас он отправляется обратно. Пересекая на обратном пути Ла-Манш, британские военные пристально следили за авианосцем, потратив на слежку полтора миллиона фунтов. При этом министр обороны Британии лишний раз показал, что лишние люди у власти в Соединенном Королевстве встречаются часто. Он назвал единственный российский авианосец «кораблем позора» не за то, что тот испускал клубы дыма из труб при перемещении через Ла-Манш в своем походе на Сирию, а потому, что тот же самый министр обороны Британии считает, что Россия, помогая официальным властям Сирии усугубляют положение народа в стране.