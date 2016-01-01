ОБСЕ расширит мониторинговую миссию на востоке Украины



Европейская организация по безопасности и сотрудничеству, она же ОБСЕ, в который раз наращивает число наблюдателей на линии соприкосновения огня, между Украиной и Донбассом. Украинская сторона отказывается соблюдать Минские договоренности, постоянно нарушая перемирие, каждый день ведется огонь из всех видов вооружения по людям, которые пытаются защитить свой дом и мирным жителям, и, нужно сказать, ОБСЕ все фиксирует.

Вот и недавние попытки Киева вернуть под контроль Донбасс были зафиксированы иностранными наблюдателями, которые своими глазами смогли увидеть фашистские действия украинской армии, когда бомбежке подвергались мирные жители.

Чтобы избежать эскалации конфликта на Донбассе, будут переброшены десятки новых наблюдателей, которые помогут снизить уровень напряженности за счет более частых проверок пограничной территории, и помогут, если это возможно, успокоить украинскую сторону, которая практически лишена энергоресурсов, так как Донбасс в данный момент не поставляет Киеву уголь.