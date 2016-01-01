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Новая техника была представлена на военном параде в Китае‍

Автор admin 307.2017

НОАК исполнилось 90 лет: презентация военной техники

На самом крупном военном полигоне в Китае Чжужихэ состоялся парад в честь праздника НОАК.

По словам лидера КНР, китайский народ в последние года стал самым сильным, его армия не уступает ни одной стране мира.

На празднике учувствовали 12 солдатов, было 129 единиц самолётов и 571 единица наземного оборудования. По словам китайских телеканалов, ранее подобного оборудования армия Китая ещё не демонстрировала. Более 40% всей техники стали новинкой.

На полигоне проехала колонна танков 99-А, данная модель является передовой в КНР. Это устройство может наносить удар по целям прямо в движении.

Также были продемонстрированы новые военные самолёты и баллистическая ракета, которая «убивает» авианосцы.

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