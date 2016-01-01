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Неизвестные разгромили выставку о «Евромайдане» в Киеве‍

Автор admin 082.2017
Утраченные возможности

Неизвестные в Киеве разгромили посвященную Майдану выставку

     Не любят радикально настроенные люди современного искусства и правды, что ж поделать! Вот и выходка киевских радикалов никого не удивила, а ведь они просто хотели донести до общественности свое непонимание и нетерпение современности.

     Только лишь для высказывания своей позиции они громили в Центре визуального искусства выставку современных украинских художников, которая называлась «Утраченные возможности».

     Только вот художники тоже не довольны нынешней ситуацией страны, и создавали картины и произведения современного искусства для того, чтобы через искусство донести свое мнение. А у радикалов другой подход, они доносят правду через силу и погромы. Причем, уничтожали они не только полотна, а даже и такие вещи, как обогреватель, стоявший в зале. Не только полотна доставили неизвестным неудобства и противоречили их мыслям по поводу нынешней ситуации. Но к радости радикалов никто на западе ничего не сказал, некому заступиться за современное свободное искусство.

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