Неизвестные в Киеве разгромили посвященную Майдану выставку



Не любят радикально настроенные люди современного искусства и правды, что ж поделать! Вот и выходка киевских радикалов никого не удивила, а ведь они просто хотели донести до общественности свое непонимание и нетерпение современности.

Только лишь для высказывания своей позиции они громили в Центре визуального искусства выставку современных украинских художников, которая называлась «Утраченные возможности».

Только вот художники тоже не довольны нынешней ситуацией страны, и создавали картины и произведения современного искусства для того, чтобы через искусство донести свое мнение. А у радикалов другой подход, они доносят правду через силу и погромы. Причем, уничтожали они не только полотна, а даже и такие вещи, как обогреватель, стоявший в зале. Не только полотна доставили неизвестным неудобства и противоречили их мыслям по поводу нынешней ситуации. Но к радости радикалов никто на западе ничего не сказал, некому заступиться за современное свободное искусство.