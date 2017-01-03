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На границе с Испанией задержали женщину с африканцем в чемодане‍

Автор admin 031.2017

 

Чемоданный африканец

     В мифологии различных народов есть мифические герои, как домовой, водянной, различные духи, обитающие в различных одушевленных и неодушевленных предметах. Но никогда не было чемоданного, то есть мифического героя, который бы жил в чемодане и отвечал за сохранность вещей.

     Быть может после недавнего инцидента на границе Испании мифология страны пополнится новым героем. Ведь на границе был обнаружен мужчина в чемодане, которого незаконно хотела перевести женщина в Европу. Марокканка решила подзаработать, и молодого человека могла бы вроде перевезти через границу в Испанию, и вроде бы марокканская таможня пропустила женщину, но бдительные таможенники из Испании вовремя обратили внимание на странность в чемодане женщины, и открыв чемодан, нашли там девятнадцатилетнего юношу.

     Так что теперь в Марокко или в Испании, а быть может и в Габоне, откуда родом юноша, появится мифический чемоданный персонаж, который будет охранять чемоданы и вещи всех людей, которые будут путешествовать через границы. 

 

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