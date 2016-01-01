МВФ выделит Украине новый транш в 1 млрд долларов



Казалось бы, Украине скоро наступит крах, ведь страна имеет сотни миллиардов долларов долгов, и постоянно берет новые долги пользуясь различнымы международнымы каналамы. Уже вроде бы и Международный валютный фонд отказался выдавать стране деньги, так как скандальные публикации в западных газетах говорят о том, что власти Украины разбазаривают и разворовывают все деньги, которые приходят из вне.

Но в этом году все-таки МВФ даст Украине еще, но только один миллиард долларов, так как страна не выполняет все договоренности по снижению затрат госаппарата и повышению пенсионного возраста граждан.

В стране пока удается избежать массовых сокращений, но срок Порошенко уже заканчивается, и следующему президенту придется сделать все, чтобы удержать свою власть тогда, когда десятки миллионов людей окажутся без работы в стране, которая будет иметь многомиллиардные задолженности.