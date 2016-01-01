Польша считает, что санкции против неё вступили в силу незаконным путём

Власти Польши отреагировали на санкции в отношении Варшавы, которые были назначены в связи с судебной реформой. Данное заявление было сделано в субботу, 29 июля.

По словам польского внешнеполитического ведомства, они смогут повторно дать расширенный ответ касательно судебной реформы.

МИД Польши подчеркивает, что в судебной системе страны приоритетным является административный характер, а это значит, что на правовое влияние сторон не может быть никакого влияния.

Кшиштоф Щерский, являющийся советником президента Польши, говорит, что Европейская комиссия не должна заниматься этим вопросом, поскольку конструктивного решения данной проблемы не будет. Он уверен, что Еврокомиссия не повлияет на то, что Польша откажется от судебной реформы.