Лоббист и глобалист: как победа Трампа стала триумфом корпораций

Выборы в США в этом году были, пожалуй, самыми востребованными и ажиотажными среди многих слоев населения. И конечно конечную точку в выборах должен был стать акт формального подтверждения голосования выборщиков, которые должны были опять собраться и объявить свое решение.

Ажиотаж насчет этого, по сути, формального мероприятия был вызван возможностью переголосовать выборщиков и пойти против избранного первоначально президента США Дональда Трампа. Но чуда не свершилось, и за столетия оттачиваемая избирательная система США не дала сбоя, коллегия выборщиков подтвердила, что сорок пятым президентом США стал Дональд Трамп.

Но не только этим интересны события с завершающим этапом выборов в США, но и тем, какую реакцию вызвало в социальных сетях все происходящее. Ведь крупные СМИ, которые принадлежат приверженцам Клинтон, нагнетали панику и гласили что Трамп выиграл с помощью российских спецслужб, но ни на выборщиков, ни на людей, судя по сообщениям в социальных сетях, эти вбросы демократов не повлияли.

Люди остались спокойны и ждут от Трампа реальных внутреполитических изменений. Новый президент США собирается произвести рекордные изменения в стране после реформ Рузвельта и Линкольна.