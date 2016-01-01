ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в поджоге склада боеприпасов под Харьковом

В четвертом часу утра сегодня произошел пожар на складах под Харьковом, где хранились боеприпасы для многих видов войск. Пожар спровоцировал разрыв многих боеприпасов на складах, причем пожарные до сих пор не могут добраться до очага пожара, так как разрыв ракет и снарядов не позволяет приблизиться близко к складам пожарным службам.

Все было бы хорошо, ведь склады с вооружением иной раз возгораются, так было и в России, но как утверждает официальный представитель ЛНР у руководства народной республики есть данные, что причиной пожара на складах под Харьковом являются в крупных размерах хищения вооружения и боеприпасов, и дабы скрыть такие колоссальные хищения военному руководству пришлось пойти на поджог складов.

В скором времени замминистра обороны страны должен будет приехать для инспекции в Харьковскую область, и конечно же хищение боеприпасов и вооружения обязательно бы всплыло. Будем надеяться, что никто не пострадает в ходе пожара и разрыва боеприпасов на харьковских складах.