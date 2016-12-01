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Крушение самолета Ту-154 в Сочи

Автор admin 2512.2016

Крушение самолета Ту-154 в Сочи

     Сегодня рухнул самолет Министерства обороны России, который совершал перелет из Сочи в Сирию. На борту находились не военные, а журналисты, коллектив ансамбля песни и пляски Александрова, и другие активисты, которые хотели отправиться в Сирию, чтобы поддержать сирийский народ.

     Самолету удалось пролететь чуть больше пяти километров, после чего он упал недалеко от Анапы в море. Обломки самолета находятся на глубине семидесяти метров, на месте крушения работают водолазы, специалисты и криминалисты, идет сбор данных. Предположительно, что причиной смерти явилась неисправность в оборудовании  самолета, хотя в данную версию специалисты верят с трудом, ведь Ту-154 считается одним из самых надежных самолетов в мире. Самолет рухнул почти в шесть утра по Москве, погибло 91 человек.

     В связи с трагедией президент России и многие видные чиновники уже выразили соболезнования всем родственникам погибших, и конечно же тщательный профессиональный анализ катастрофы даст возможность найти причину падения Ту и выявить людей, которые в этом виновны.

     Напомним, что на самолетах Ту-154 летают  во всем  мире, причем и польская политическая верхушка, которая погибла в России несколько лет назад также летела на такой же модели самолета. но тогда причиной крушения был человеческий фактор, а не неисправность самолета. 

 

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