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Кремль не считает угрозой размещение Китаем ракеты у границы с Россией

Автор admin 241.2017
Кремль

Россия не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ

     Наш мир держится не на деньгах, а на ядерном оружии. Стратегия послевоенного мира, когда крупнейшие державы мира обзавелись ядерным вооружением, и тем самым обезопасив себя от возможной атаки из вне, конечно же действует и по сей день.

     Россия и сейчас действует исходя из доктрины ядерного сдерживания, как и многие другие страны, стараясь всеми силами отодвинуть границы с потенциальным соперником, не допустить установки ракет  с ядерным оружием очень близко от своих границ. Собственно, одной из причин кризиса и конфликта с Украиной и стало стремление вступить не только в ЕС, а в НАТО, а значит и ракеты стран альянса могут быстро оказаться у российской границы.

     Но недавняя новость, что Китай размещает свои ядерные боеголовки близко от границ с Россией почему-то не возмутило Кремль. Даже больше, представители властей с пониманием отнеслись к передислокации ракет с ядерными боеголовками к российской границе, считая это ответом на агрессивные выпады нового президента США против Китая.

     Быть может Москва просто заняла выжидательную позицию, ведь не нервировать большое число ядерного орудия у границы не может Россию, просто ссориться и с западом и Востоком было бы самоубийственной политикой для страны.

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