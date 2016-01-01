The Guardian опубликовала статью главы МИД Украины с обвинением России в попытках «советской гегемонии»

Международные отношения не только подразумевают положительные добрососедские и торговые взаимоотношения, но и в значительной степени конкуренцию. Вот между Россией и Украиной имеются трения по некоторым вопросам спорного характера, и потому постоянно можно слышать от украинской стороны различные обвинения в сторону России по различным вопросам.

Вот так глава Министерства иностранных дел Украины недавно заявил, что именно Россия является главной опасностью для стабильности в Европе, и что в дестабилизации отношений между членами ЕС виновата только российская сторона.

Украинские первые лица уже давно потеряли чувство реальности, а своей антироссийской пропагандой надоели многим и в Брюсселе и в Вашингтоне.