 ﻿

Глава МИД Украины обвинил Россию в намеренной дестабилизации Европы

Автор admin 263.2017
Глава МИД Украины

The Guardian опубликовала статью главы МИД Украины с обвинением России в попытках «советской гегемонии»

     Международные отношения не только подразумевают положительные добрососедские и торговые взаимоотношения, но и в значительной степени конкуренцию. Вот между Россией и Украиной имеются трения по некоторым вопросам спорного характера, и потому постоянно можно слышать от украинской стороны различные обвинения в сторону России по различным вопросам.

     Вот так глава Министерства иностранных дел Украины недавно заявил, что именно Россия является главной опасностью для стабильности в Европе, и что в дестабилизации отношений между членами ЕС виновата только российская сторона.

     Украинские первые лица уже давно потеряли чувство реальности, а своей антироссийской пропагандой надоели многим и в Брюсселе и в Вашингтоне. 

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru