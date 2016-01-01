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Глава МИД Китая предложил США «вспомнить» историю Второй мировой войны

Автор admin 082.2017
Ван И

Глава МИД Китая предложил США «вспомнить» историю Второй мировой войны

     Не только у России есть спорные вопросы, которые касаются территории своей страны, с другими странами, но и у Китая. Мы все живем в мировой системе, которая была основана сразу после Второй мировой войны, и сейчас многие страны, не понятно почему,  решили пересмотреть сложившуюся систему.

     Конечно сейчас активно ведется передел мировой экономики на новый лад, и центр политического влияния постепенно смещается в Азию. Всем известно, что у России существует спорная ситуация с Курилами, и Япония всячески желает вернуть эти острова. Так и у Китая наблюдается схожая ситуация, когда Япония требует вернуть ряд островов, которые после второй мировой были отняты у Японии и переданы Китаю.

     Недавно госсекретарь США заявил, что будет поддерживать территориальную целостность Японии и способствовать восстановлению ее территории. И вот министр иностранных дел Китая Ван И сегодня ответил госсекретарю США. Он отметил, что нынешние власти пытаются идти против себя же, ведь именно США подтвердили передачу Китаю островов, которые были отняты у Японии, и потому стремясь вернуть эти острова Японцам, американцы тем самым просто позабыли историю и сами же себе противоречат.

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