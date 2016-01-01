Глава ДНР установил границу с украинскими территориями и ввел ответственность за въезд

Существование ДНР, то есть Донецкой Народной Республики, хотят это в Киеве и на западе или нет - уже факт, а значит независимая республика начинает предпринимать все меры, которые бы подчеркивали ее юридический смысл независимости.

Пока еще в ДНР не печатают своей валюты, но паспорта уже есть свои, внутреннее управление ведется независимо от Киева. И вот, недавно в ДНР сообщили, что линия соприкосновения с теми территориями Донецкой области, которые захватили украинские войска, будет объявлена госграницей со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть за пересечение границы теперь будет иметь место уголовная ответственность, которая настигнет любого, кто пожелает просто поехать в ДНР к родственникам или друзьям, не предупредив об этом местных властей.

Конечно же, эти действия властей ДНР оправданны, ведь большое число диверсантов, которые попадают в ДНР с украинской стороны приносит много горя, и чтобы контролировать переходы через границу, власти решили официально назвать ее государственной границей ДНР.