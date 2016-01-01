Гутерреш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом



Сейчас достаточно сложная обстановка, связанная с быстрым распространением ИГИЛ по всему миру. Причем особым успехом террористическая пропаганда и, если можно так вообще сказать, философия, пользуется в развитых странах, откуда каждый год десятками тысяч в Сирию и другие страны отправляются воевать за ИГИЛ мужчины и женщины из развитых стран Европы и Америки.

Конечно для того, чтобы централизировать борьбу с террористами нужны более жесткие меры, централизированные, активные. Вот и новый генсек ООН предложил создать при ООН специальный антитеррористический орган, который смог бы защитить не просто граждан от пропаганды террористов, но и присекать их активные действия по всему миру, тем самым борьба с террористами выйдет на новый уровень.

Конечно можно и иначе интрепитировать слова генсека ООН, так как этот человек совсем новый на этой должности, и ему нужно показывать себя, сделать себе имя, вот и выходит новый генсек со старым предложением о координации усилий многих государств против террористов, однако раньше такие инициативы также были, но за поддержкой террористов стоят США и Саудовская Аравия, о чем ни нынешний генсек, ни прошлый сказать не решаются. Лишив террористов финансовой и военной поддержки, можно будет побороть их навсегда.