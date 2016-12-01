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Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

Автор admin 3012.2016

Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

     В наше время богатым быть не порок, и потому многие звезды шоубизнеса, актеры, режиссеры, и многие другие известные личности определенно могут похвастаться достаточно большими деньгами и капиталом, которые они заработали благодаря своему трудолюбию и таланту.

     Вот и знаменитый во всем мире финансовый журнал Форбс назвал самых успешных и популярных людей в творческом бизнесе. Уже который год первое место занимает Джордж Лукас со своими "Звездными воинами", которые стали культовым фильмом и практически каждый год или два выходит продолжение киносаги, за что поклонники пополняют кошелек Лукаса на несколько сот миллионов долларов каждый год.

     К тому же нельзя забывать и о Спилберге, который может уже как режиссер не так активен, но за счет своей успешной кинокомпании Дрим Воркс он стал миллиардером, и занимает вторую строчку в списке влиятельного журнала Форбс среди самых богатых известных личностей нашего времени. 

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