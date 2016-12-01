Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

В наше время богатым быть не порок, и потому многие звезды шоубизнеса, актеры, режиссеры, и многие другие известные личности определенно могут похвастаться достаточно большими деньгами и капиталом, которые они заработали благодаря своему трудолюбию и таланту.

Вот и знаменитый во всем мире финансовый журнал Форбс назвал самых успешных и популярных людей в творческом бизнесе. Уже который год первое место занимает Джордж Лукас со своими "Звездными воинами", которые стали культовым фильмом и практически каждый год или два выходит продолжение киносаги, за что поклонники пополняют кошелек Лукаса на несколько сот миллионов долларов каждый год.

К тому же нельзя забывать и о Спилберге, который может уже как режиссер не так активен, но за счет своей успешной кинокомпании Дрим Воркс он стал миллиардером, и занимает вторую строчку в списке влиятельного журнала Форбс среди самых богатых известных личностей нашего времени.