Доллар впервые с позапрошлого лета достиг минимальной отметки

Курс доллара к рублю дошел до отметки 56, 34 руб., такого не было почти 2 года. Эксперты сообщают, что нефть в ближайшее время будет набирать обороты в цене, а курс рубля, как вы знаете, напрямую с этим связан.

30 марта курс доллара был резко понижен на 26,6 коп, тем самым укрепился на значении 56,34 руб.

Изменения коснулись и евро – валюта стала дешевле на 40 коп. На данный момент одно евро составляет 60,53 руб.

В последние дни цена на нефть начала стремительно расти, поэтому рубль начал активно укрепляться. В среду баррель Brentстал дороже на 2%, в четверг ещё повысился на 0,2 %.

Эксперты считают, что в ближайшее время отметка будет 55 долларов за баррель.