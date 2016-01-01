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Доллар опустился до 56 рублей впервые с 3 июля 2015 года

Автор admin 303.2017
Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года

Доллар впервые с позапрошлого лета достиг минимальной отметки

     Курс доллара к рублю дошел до отметки 56, 34 руб., такого не было почти 2 года. Эксперты сообщают, что нефть в ближайшее время будет набирать обороты в цене, а курс рубля, как вы знаете, напрямую с этим связан.

     30 марта курс доллара был резко понижен на 26,6 коп, тем самым укрепился на значении 56,34 руб.

     Изменения коснулись и евро – валюта стала дешевле на 40 коп. На данный момент одно евро составляет 60,53 руб.

     В последние дни цена на нефть начала стремительно расти, поэтому рубль начал активно укрепляться. В среду баррель Brentстал дороже на 2%, в четверг ещё повысился на 0,2 %.

     Эксперты считают, что в ближайшее время отметка будет 55 долларов за баррель.

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