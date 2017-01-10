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Депутат Рады Савченко обнародовала списки пленных украинских силовиков‍

Автор admin 101.2017

Списки военнопленных Савченко понравились ЛНР, расстроили ДНР и взбесили Киев

     Бывшая летчица, ныне активный политический деятель Украины, Надежда Савченко всеми силами пытается сделать себе имя для того, чтобы продвинуть свою партию, а также попасть в действующую власть. Неоднократно женщина рассказывала, что ее хотят убить нынешние власти, хотя быть может это просто пиар акция для привлечения к своей персоне внимание людей.

     Вот и сейчас Савченко сделала наперекор властям действие, которое уж точно не понравится руководству Украины. Она опубликовала список всех пленных, которые находятся сейчас у руководства ДНР и ЛНР. На первый взгляд данная информация не несет никакой серьезной информации, все знают, что у обоих сторон конфликта есть военнопленные, но никто не оглашал никогда число военнопленных. И Савченко своим провокационным ходом сильно насолила действующей власти, которая теперь должна будет оправдываться перед своим населением об огромном количестве людей, находящихся в плену у ДНР.

     Что интересно, руководство непризнанных республик также не согласно со списком Савченко. Сто двадцать девять людей находятся в плену у ДНР, ополченцы хотят вернуть больше пятьсот людей. Конечно цифры из списка Савченко не признаются ни одной стороной, но этим провокационным действием она хочет опять же привлечь к себе внимание журналистов и создать для себя имя миротворца.

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