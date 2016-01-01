Мечты CNN



США являются свободной демократической страной, однако разницу между демократией истинной и псевдодемократией оценить и почувствовать крайне сложно.

Вот и сейчас, когда враждебный новому президенту США канал CNN, принадлежащий миллиардеру, который финансирует Демократическую партию США, конечно же продемонстрировав инсценировку покушение на Трампа с одной стороны ничего не нарушил, ведь это просто предполагаемый ход развития событий. С другой стороны же можно расценить инсценировку канала покушения на Трампа как оплаченный пиар ход, который должен навредить имиджу сорок пятого президента США Дональда Трампа, который завтра, 20 января, вступит в свои полномочия.

Не известно пока сколько канал заплатит за то, чтобы снять достаточно реалистичную инсценировку покушения на Дональда Трампа, однако по всей видимости готовилась эта инсценировка очень давно и вложились в её создание не быдные люди.

Дональда Трампа пытаются выставить нелегитимным президентом, однако четыре года его будут охранять лучшая спецслужба мира, и организовать покушение на Трампа будет крайне сложно.