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CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации

Автор admin 191.2017
Дональд Трамп

Мечты CNN

     США являются свободной демократической страной, однако разницу между демократией истинной и псевдодемократией оценить и почувствовать крайне сложно.

     Вот и сейчас, когда враждебный новому президенту США канал CNN, принадлежащий миллиардеру, который финансирует Демократическую партию США, конечно же продемонстрировав инсценировку покушение на Трампа с одной стороны ничего не нарушил, ведь это просто предполагаемый ход развития событий. С другой стороны же можно расценить инсценировку канала покушения на Трампа как оплаченный пиар ход, который должен навредить имиджу сорок пятого президента США Дональда Трампа, который завтра, 20 января, вступит в свои полномочия.

     Не известно пока сколько канал заплатит за то, чтобы снять достаточно реалистичную инсценировку покушения на Дональда Трампа, однако по всей видимости готовилась эта инсценировка очень давно и вложились в её создание не быдные люди.

     Дональда Трампа пытаются выставить нелегитимным президентом, однако четыре года его будут охранять лучшая спецслужба мира, и организовать покушение на Трампа будет крайне сложно.

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