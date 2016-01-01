"Беззащитность" британского флота



Очень часто можно встретить в последнее время, как оказалось, оценку от официальных военных чиновников НАТО, что Россия сильнее блока и многих стран альянса. Даже Британия, которая царствовала в море на протяжении столетий, сейчас чувствует свою уязвимость перед российским флотом, который постоянно пополняется новейшими атомными подводными лодками и военными кораблями.

Британские СМИ, скорее всего по заказу военного ведомства королевства, подняли шумиху, что российские подлодки обнаруживают британские эсминцы задолго до того, когда те могут найти противника, а значит в случае войны, весь британский флот будет уничтожен. Но дело в том, что истерия по поводу агрессии России и растущей военной мощи нужна на западе для того, чтобы выручить больше денег на вооружение своих государств. Россия же, чьи вооруженные силы на протяжении почти двадцати лет не модернизировались, ничем не угрожает Западу, лишь приводит армию и флот в надлежащий порядок, делая их современными и способными защитить страну в случае необходимости.

Так что истерики на западе по поводу роста военной мощи России просто уловка, сделав Россию сверхопасным и лучше вооруженным агрессором, пускай и на бумаге и в газетах; западные партнеры просто ищут причины для увеличения военных бюджетов, не больше.