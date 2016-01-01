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Борис Эпштейн будет участвовать в деле касательно «вмешательства России в выборы»

Автор admin 315.2017

В США нашли нового фигуранта дела о «вмешательстве РФ в выборы»

Ещё одна личность может появиться в деле касательно президентских выборов в США. По словам ABC News спецкомитет по разведке Палаты Конгресса США пригласил на помощь Бориса Эпштейна, который является экс-советником Дональда Трампа.

Данный вызов Борис Эпштейн получил предварительно вместе с юристом Дональда Трампа – Майклом Коэном.

В недавнее время спецкомитет отправлял заявки ещё некоторым личностям, среди которых были Роджер Стоун, Картер Пейдж и Пол Манафорт.

Сам Борис Эпштейн познакомился с президентом США через сына Дональда Трампа – они вместе проходили обучение в университете. С тех пор Борис Эпштейн начал деловые отношения с руководством США, позже занял должность в Белом доме, однако пробыл там мало времени.

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