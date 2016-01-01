В США нашли нового фигуранта дела о «вмешательстве РФ в выборы»

Ещё одна личность может появиться в деле касательно президентских выборов в США. По словам ABC News спецкомитет по разведке Палаты Конгресса США пригласил на помощь Бориса Эпштейна, который является экс-советником Дональда Трампа.

Данный вызов Борис Эпштейн получил предварительно вместе с юристом Дональда Трампа – Майклом Коэном.

В недавнее время спецкомитет отправлял заявки ещё некоторым личностям, среди которых были Роджер Стоун, Картер Пейдж и Пол Манафорт.

Сам Борис Эпштейн познакомился с президентом США через сына Дональда Трампа – они вместе проходили обучение в университете. С тех пор Борис Эпштейн начал деловые отношения с руководством США, позже занял должность в Белом доме, однако пробыл там мало времени.