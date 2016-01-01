В Белом доме сообщили о фальсификациях на выборах президента

Выборы президента США, итогом которых стало избрание сорок пятого президента США Дональда Трампа, ничем не должны были отличаться от предыдущих выборов первого лица страны. За исключением того, что новый глава самой могущественной державы предлагал радикальные перемены в американском обществе, в том числе и в том, что касается внешней политики страны.

Нужно отметить, что Трамп один из немногих в мире президентов, который практически сразу же после избрания стал выполнять свои обещания. Однако пока еще общество в США не готово к радикальным и скорым переменам в стране, и не все пока поддерживают прыть Трампа. На него обрушилась волна агрессии разных слоев и псевдокомпроматов, однако Трамп остается спокойным, и если отвечает на нападки, то достаточно емко и по делу.

Например стало известно, что новый президент США имеет доказательство того, что на президентских выборах в стране демократы мошенничали, они использовали практически безграничные возможности огромного количества мигрантов, которые даже и гражданства в стране не имеют, и давно уже упокоившихся для того, чтобы собрать больше голосов. То есть в скором времени Трамп отправит доказательную базу в генеральную прокуратуру США, чтобы там расследовали массовую подтасовку результатов выборов. Конечно Трамп не так прост, и он не хочет расколоть общество в стране, он просто отстаивает свою легитимность на власть, а значит еще год минимум будут вестись войны компроматов, которые либо расколят полностью общество США, либо сделают его более единым. Пожалуй, со времен Никсона или даже Линкольна общество в США не было так расколото, как сейчас.