МВД Украины поручило подготовиться к выходу на границу Донбасса и России

Недавно министр внутренних дел Украины предположил, что в скором времени территориальная целостность страны будет восстановлена, и предложил пограничникам страны как можно быстрее готовиться к тому, чтобы им пришлось служить уже на границе с Россией.

Сейчас огромная часть территории Донецкой области, которая граничит с Россией, не охраняется, и власти Украины не контролируют ситуацию. И заверения Авакова, что пограничники страны скоро вернуться на свои позиции на границе с Россией преждевременны, просто нет никаких предпосылок для такого варианта развития событий. Такое ощущение, что во власти Украины сидят то ли мечтатели, то ли люди с больной фантазией, так как до контроля границы с Россией со стороны Донецкой области еще далеко, хотя данный аспект был включен в договоренности, которые были подписаны в Минске. Но пока власти Украины только дестабилизируют обстановку на Донбассе, всячески ведутся военные стычки, есть жертвы, и пока о выполнении минских договоренностей говорить даже не стоит. А значит и граница между Донецкой области и Россией будет контролироваться ополченцами.