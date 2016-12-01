Астрономы нашли экзопланету, где есть океан, облака, растения и лед ‍

Когда-то давно, примерно с середины девятнадцатого века, ученые, писатели фантасты, и все образованные люди считали, что на наших планетах соседях есть жизнь, что на Марсе и Венере живут динозавры и цветет растительность.

Конечно, когда первые спутники посетили эти планеты стало ясно, что все ошибались, и все близкие к нам планеты абсолютно безжизненные. И теперь ученые очень надеются, что экзопланеты будут полны жизни, что есть все таки планеты за пределами нашей солнечной системы, где есть жизнь, даже быть может богаче, чем на нашей зеленой планете.

И вот недавно молодой испанский астроном решил удивить мировое научное сообщество, объявив, что он открыл экзопланету на который не только есть условия для возникновения жизни, то есть вода и нужная температура, он утверждает, что там есть даже некая растительность.

Планета носит красивое и лаконичное название Проксима Б, и находится в излюбленном созвездии для всех писателей фантастов, в Проксиме Центавра. Однако это всего лишь предположение ученого, так как до этой планеты лететь миллионы лет, а потому проверить фантазии ученых о экзопланетах пока нет возможности.