Ивановский текстиль пользуется большим спросом неспроста. Благодаря

таланту дизайнеров, участвующих в разработке стиля постельных

комплектов, хороший пошив из качественных тканей привлекают

потребителей, желающих наполнить дом уютом, возможностью

полноценного отдыха на мягком, приятном белье. В чем секрет

производителя?

Искусство ивановских швей

Основное преимущество текстиля от этого изготовителя натуральность

материалов. Ткани не линяют после многочисленных стирок, сохраняют

рисунки, стильный внешний облик. Качественные материалы гипоаллергены,

так что людям с аллергией можно спокойно их покупать.

Ассортимент продукции дарит возможность подобрать белье под стиль

спальни, окружающий текстиль. Элегантное постельное белье из Иваново можно смело дарить в подарок. Использование 3D графики, интересных

узоров и изображений делают модели комплектов неординарными, которые

смотрятся очень богато. Ткани не знают износа, их любит и ценит

требовательный покупатель современности за практичность, легкость.

Несколько слов о материалах

Почему производитель так долго остается в лидерах по изготовлению

отличного постельного белья, оставляя позади конкурентов? Все дело в

тканях.

1 Всем любимая бязь, проверенная годами, не знает износа. Бязь известна

с 16 в. и давно оценена по достоинству. В России это 100 % хлопок.

Спать на нем приятно, служит он долго.

2 Сатин, созданный первоначально в Китае и названный в честь

провинции, также производится из хлопковых волокон. По ощущениям

ткань аналогичная шелку, при этом она прочна, несмотря на тонкую

структуру. Материал обладает презентабельным внешним видом и

отлично смотрится в интерьере.