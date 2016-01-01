Тайланд, на сегодняшний день, одно из популярней ших мест отдыха среди путешественников из разных стран мира. Например, туры из Алматы в Тайланд можно приобрести в компании "Time Fly Travel". https://tft.kz/tailand. Данное туристическое агентство поможет подобрать вам индивидуальный тур, осуществит как ранее бронирование, так и подберет варианты горящих туров. Также своим клиентам "Time Fly Travel" предлагает возможность приобрести путевки в рассрочку.

Когда же лучше всего выкроить время для отпуска в этой солнечной стране?

В Тайланде лучше всего отдыхать с ноября по март. В остальное время здесь начинается сезон дождей, но бывает, что и летом, туристы не застают осадки.

Не рекомендуется посещать северо-восточную и центральную части в период с марта по май, так как температура в это время поднимается до +40°, горят леса, ощущается смог, бывает трудно дышать.

В Бангкоке и Патте хорошая погода в течение всего года. Зимой лучше отправиться на Пхукет, Ко Лента и Ко Чанг. С февраля по октябрь лучше всего подойдут Пханган, Хуа Хин, Самуи.

Популярные направления

Бангкок - центральный туристический город всей Юго-Восточной Азии. Хоть курорт не находится на морском побережье, но считается туристическим во всей стране. Здесь расположены настоящие сокровища культуры Востока: Королевский Дворец, храмовый комплекс Ват Пхо.

В Сиам-Сквер и в Чайна Тауне вас ждут дизайнерские бутики, экзотические рестораны и кафе. Ночью Бангкок превращается в невероятно огромный и яркий центр отдыха.

Паттайя привлекает к себе самыми доступными ценами. Здесь нельзя уединиться и ощутить жизнь на острове. Океан и огромная полоса пляжа, живописные тайские острова, бесконечно яркие и завораживающие ночные шоу, во всем демократичные цены.

Пхукет является одним из самых больших и чуть ли не главным курортом Тайланда. Здесь всегда есть место для романтики и активного отдыха. Главное - правильно выбрать для себя нужный пляж для проживания.

Вас ждет тайский массаж, дайвинг, шоппинг, масса экскурсий и достопримечательностей. Даже двух недель не хватит, чтоб всё объехать и посмотреть.

Ко Чанг - остров рыбацких деревушек и тайской провинции. Милый и уютный, холмистый курорт с уличной закуской и едой на малолюдных пляжах. Здесь популярны треккинги по джунглям, прогулки на слонах, катания на квадрациклах, гольф и теннис. Тип отдыха всё-таки провинциальный, туры выбирают те, кому нравится малолюдность, дайвинг и релакс, уединенные пляжи.

Самуи - небольшой остров, который на скутере можно объехать за один день.

Туристическая инфраструктура здесь на высшем уровне: супермаркеты, бутики, парки, отели, широкие дороги. Он является идеальным курортом для отдыха с детьми.

Тайланд - отличный выбор для отдыха. По качеству сервиса и количеству развлечений превосходит другие туристические направления. Безвизовый режим и отдых круглый год - главный плюс курортов Таиланда.

Турагенства подберут тур именно для вас. Предоставят скидки в оформлении документов.