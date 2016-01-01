Задумывались ли вы об инвестировании в живопись известного художника?

Инвестиции в искусство часто связаны с чем-то элитарным и труднодоступным. Так было в течение многих лет в России и в мире. В течение некоторого времени этот подход изменился и у нас. Все чаще покупка искусства становится альтернативной формой вложения денег. Инвестирование в искусство - один из старейших способов хранения денег, благодаря которому мы можем обеспечить свое финансовое будущее. Это также часто образ жизни, страсть, которая окрашивает повседневную жизнь. Вопреки стереотипам, арт-рынок не только для самых богатых, здесь есть работы для всех бюджетов, которые как художественно ценны, так и в то же время обладают инвестиционным потенциалом. В художественной галереи "Art gallery" представлен широкий выбор abstract oil painting (абстрактной живописи маслом) на любой вкус и бюджет.

Деньги или эмоции?

Вы можете инвестировать не только в живопись, но и в

Исследования показывают, однако, что интерес российского общества к поиску капитала в искусстве возрастает, но для подавляющего большинства наиболее важной мотивацией остается эмоциональная ценность, а не стремление к немедленной прибыли.

Почему мы инвестируем в произведения искусства?

- По эмоциональным причинам.

- Это связано с престижем и соответствующим социальным статусом.

- Это инвестиции, которые возвращаются.

- Существует небольшой

- Инвестиция кажется безопасной.

- Эта инвестиция имеет дополнительную эстетическую ценность.

Первые шаги коллекционера

С чего начать? Как собрать свою коллекцию? Прежде всего, вы должны посетить профессиональные галереи, которые гарантируют соответствующий художественный уровень. В поиске этих мест, безусловно, полезны рейтинги Kompas Sztuki и Kompas Mlodej, Варшавская художественная ярмарка и «Путеводители по галереям». Как только мы доберемся до авторитетного места, запомни самое важное - купи работу, которая нравится. Модные тренды или имена пройдут, и на стене останется работа, которой мы все еще довольны. Вложение денег на классические произведения связано с безопасным депозитом. Они уже были признаны критиками, проверены рынком. Тем не менее, это не правда, что вы можете купить их только с толстым кошельком. Если все идет хорошо, вы можете найти жемчужину по очень хорошей цене.